2:0-Sieg in St. Petersburg : Leipzig in der Champions League klar auf Achtelfinal-Kurs

St. Petersburg RB Leipzig hat den dritten Sieg innerhalb einer Woche gefeiert: Nach dem 2:0 bei Zenit St. Petersburg steht der Bundesligist dicht vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

"Wir haben noch einen Schritt zu gehen", sagte Nagelsmann bei Sky. Schon im Heimspiel in drei Wochen gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon kann RB, das mit neun Punkten die Tabelle der Gruppe G anführt, das Weiterkommen perfekt machen. Danach geht es am 10. Dezember zum Schluss zu Olympique Lyon. "Wir wollen gerne beide Spiele gewinnen. Zumindest mal eins davon. Aber wir sind in Leipzig schon so gestrickt, dass wir beide gewinnen wollen", so Nagelsmann.