Champions League : Liverpool verliert in Neapel, Salzburg startet mit Kantersieg

Köln Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool einen Fehlstart in die Mission Titelverteidigung in der Champions League hingelegt. Auch Inter Mailand patzte im Heimspiel, RB Salzburg startet dagegen furios.

Schon bei seinen beiden vorherigen Dienstreisen nach Neapel war Klopp auf dem Weg zum Liverpooler Titel im vergangenen Sommer sowie mit Borussia Dortmund (2013) mit leeren Händen wieder abgereist. In der ausgeglichenen Partie verwandelte Mertens den Elfmeter nach Foul von Andrew Robertson an Jose Callejon, Llorente machte alles klar.

Die Tabellenführung in Liverpools Gruppe E übernahm RB Salzburg, das beim 6:2 (5:1) gegen KRC Genk eine furiose Champions-League-Premiere feierte. Der 19 Jahre alte Norweger Erling Haland schoss sich dabei mit einem Dreierpack (2./34./45.) in die Notizbücher der Topklubs.

Eine Überraschung gelang Slavia Prag: In Dortmunds Gruppe F stand der tschechische Meister bei Inter Mailand sogar dicht vor dem Sieg, Mailands Nicolo Barella rettete dem wenig spielfreudigen Gastgeber mit einem Treffer in der Nachspielzeit das 1:1 (0:0). Peter Olayinka (64.) hatte Slavia mit dem ersten Prager Tor in der Königsklasse seit zwölf Jahren in Führung geschossen.