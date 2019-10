Atletico - Bayer 1:0 : Bayer Leverkusen kämpft, spielt und verliert

Madrid In einer intensiven Partie verliert die ersatzgeschwächte Werkself 0:1 beim haushohen Favoriten aus Madrid, zeigt aber ihren bisher besten Auftritt in der Champions League.

Zum Selbstverständnis von Bayer Leverkusen gehört es, in der Champions League zu spielen. Doch bislang blieb die Mannschaft von Trainer Peter Bosz den Beweis schuldig, dem prestigeträchtigsten Wettbewerb des Vereinsfußballs gewachsen zu sein. Nach dem 1:2 gegen Lokomotive Moskau sowie dem 0:3 gegen Juventus Turin dürfte das 0:1 (0:0) bei Atlético Madrid diesen Eindruck zumindest ein bisschen korrigieren.

Bosz veränderte seine Startelf verglichen mit dem 0:3 in Frankfurt in der Liga auf drei Positionen. Für Lucas Alario, den verletzten Wendell sowie Aleksandar Dragovic rückten Karim Bellarabi, Lars Bender und Jonathan Tah in die Anfangsformation. Charles Aránguiz und Leon Bailey sind noch für mehrere Wochen keine Option.