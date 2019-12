Leverkusen - Juventus 0:2 : Bayer verpasst die Minimalchance und spielt in der Europa League

Leverkusen Bayer Leverkusen hält gegen Juventus Turin lange gut mit, muss sich dem Starensemble aber am Ende geschlagen geben. Im kommenden Jahr geht es für die Werkself in der Europa League weiter.

Der Tabellensituation entsprechend begannen die offensiv ausgerichteten Hausherren mutig, die erste Gelegenheit verbuchte jedoch die „Alte Dame“ aus Turin. Nach einem Querpass von Gonzalo Higuain verpasste Ronaldo das 1:0 nur um wenige Zentimeter (11.). Leverkusen, das sich zuletzt mit Siegen gegen Madrid, in München und gegen Schalke in einen Lauf gespielt hatte, zeigte sich davon unbeeindruckt. Gleich im Gegenzug ließ der Franzose Diaby mit einem Distanzschuss gegen den Pfosten aufhorchen.

Der Auftakt war freilich verheißungsvoll, ein Tor fiel in den ersten 45 Minuten aber nicht. Der 34-jährige Ronaldo zielte bei seinem Abschluss nach 20 Minuten zu ungenau und Leverkusens Flügelstürmer Karim Bellarabi fand in Torhüter-Legende Gianluigi Buffon seinen Meister (22.). Beim Chipversuch von Kai Havertz funkte der Turiner Merih Demiral in höchster Not dazwischen.