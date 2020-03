3:2 nach Verlängerung : Atletico wirft Titelverteidiger Liverpool aus der Champions League

Liverpool Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League ist für Jürgen Klopp und den FC Liverpool jäh geplatzt. Im Achtelfinal-Rückspiel verloren die Reds gegen Atletico Madrid nach Verlängerung mit 2:3 und schied nach dem 0:1 im Hinspiel aus.

Nach dem Aus im FA Cup musste Klopps Team damit die nächste Titelhoffnung begraben. In der Premier League liegt der souveräne Primus jedoch voll auf Kurs Richtung erster Meisterschaft seit 30 Jahren und könnte den Titel schon am kommenden Wochenende perfekt machen.

Bei typisch englischem Regenwetter konnten die Reds drei Wochen nach dem ersten Duell im Mittelfeld wieder auf Jordan Henderson bauen. Der Kapitän hatte in Madrid eine Oberschenkelblessur erlitten und gab sein Comeback in der Startelf.

Liverpool blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker. So scheiterte Andrew Robertson mit einem Kopfball an der Latte (66.), nachdem Oblak einen Schuss von Salah mit letzter Mühe nur in die Mitte abwehren konnte.