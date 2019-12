Champions League : Gosens mit Atalanta im Achtelfinale

Köln Der deutsche Verteidiger Robin Gosens hat sich mit Atalanta Bergamo überraschend für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Gabriel Jesus erzielte derweil einen Dreierpack für Manchester City.

Der 25-Jährige setzte sich mit dem italienischen Fußball-Erstligisten im letzten Spiel der Gruppe C bei Schachtjor Donezk in Charkow mit 3:0 (0:0) durch, steuerte ein Tor bei und darf in der Königsklasse überwintern.