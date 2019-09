Vor Champions-League-Auftakt : 100 Lille-Fans in Amsterdam festgenommen

100 Lille-Fans in Amsterdam festgenommen

Polizeikräfte vor dem Stadion in Amsterdam. (Archiv). Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Den Haag In Amsterdam ist es vor dem Champions-League-Duell zwischen Ajax und dem OSC Lille zu Ausschreitungen gekommen. Wenige Stunden vor Spielbeginn nahm die niederländische Polizei 100 Anhänger des französischen Vizemeisters in Gewahrsam.

Eskaliert war die Situation an einer Bahnhaltestelle in der Nähe der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena. Der Bahnverkehr musste deshalb für einige Zeit unterbrochen und zwei Bahnstationen evakuiert werden. Anstoß der Auftaktpartie in Gruppe H ist um 21.00 Uhr.