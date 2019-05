Wer ist der Favorit?

Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp sind leicht im Vorteil. Der LFC spielte in der Premier League die beste Saison seiner Vereinsgeschichte, am Ende fehlte lediglich ein Punkt auf Meister Manchester City. Das Klopp-Team sollte sich von seinen 26 Zählern Vorsprung auf die Spurs aber nicht blenden lassen. Die Mannschaft des Argentiniers Mauricio Pochettino schaltete auf dem Weg ins Endspiel unter anderem City aus. Gegen Liverpool setzte es in der Saison zwei knappe Niederlagen (jeweils 1:2).