1:0-Sieg bei Tottenham Hotspur : Ajax Amsterdam greift nach dem Champions-League-Finale

London Der Siegeszug von Ajax Amsterdam in der Champions League geht weiter. Nach Siegen gegen Real Madrid und Juventus Turin gewannen die Niederländer auch das Halbfinal-Hinspiel gegen die Tottenham Hotspur.

Die jungen Wilden von Ajax Amsterdam dürfen nach einer erneuten taktischen Meisterleistung weiter vom ganz großen Coup träumen. Der Favoritenschreck gewann das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur verdient mit 1:0 (1:0) und hat damit im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in der Johan-Cruyff-Arena alle Trümpfe in der Hand.