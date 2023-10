2:0 geführt und verloren Ganz später Schock für Union bei Heimpremiere in der Champions League

Kapitän Sheraldo Becker (30., 37.) erzielte im Berliner Nieselregen die ersten Unioner Champions-League-Treffer der Vereinsgeschichte, doch Sikou Niakate (41.), der Ex-Leipziger Bruma (51.) und Andre Castro (90.+4) crashten die Berliner Europapokal-Party und sorgten für die sechste Pflichtspielniederlage in Folge bei den Köpenickern. Union steht nach der Auftaktpleite bei Real Madrid (0:1) mit null Punkten aus zwei Spielen in der schweren Gruppe C bereits mit dem Rücken zur Wand.