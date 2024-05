Rahmenprogramm, Tickets, TV-Übertragung Das müssen Sie zum Champions-League-Finale 2024 wissen

Am Donnerstag und Freitag gibt es für Fußballbegeisterte laut Uefa die Gelegenheit, sich an der Regent Street mit dem Henkelpott fotografieren zu lassen. Am Samstag ist dies auf dem Trafalgar Square möglich. Vor dem Kunstzentrum Somerset House werden an den Festival-Tagen diverse Bühnenaktivitäten angeboten. Außerdem wird dort auch das Ultimate Champions Tournament stattfinden, ein Turnier mit vier Teams, bestehend aus ehemaligen prominenten Champions-League-Spielern.