„Ich war geschockt“ : BVB- und Kopenhagen-Fans nur mit Reizgas und Schlagstöcken zu trennen

Kopenhagen Fans reagieren auf den Polizei-Aufmarsch. Foto: AP/Martin Meissner

Dortmund Am Dienstagabend kam es beim Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen zu Ausschreitungen der Fans. Ex-BVB-Profi Flemming Povlsen reagierte bestürzt. Die Polizei leitete 44 Ermittlungsverfahren ein.

Die Fanausschreitungen beim Champions-League-Auftakt von Borussia Dortmund gegen den FC Kopenhagen haben beim ehemaligen BVB-Profi Flemming Povlsen für Bestürzung gesorgt. „Ich war geschockt und entsetzt, als ich am Fernseher gesehen habe, was einige Chaoten in Dortmund angestellt haben“, sagte der dänische TV-Fußball-Experte den „Ruhr Nachrichten“ (Mittwoch).

Nach Einschätzung des 55 Jahre alten Dänen war die Freundschaft zwischen einigen Dortmunder Ultras und Anhängern von Bröndby sowie deren erbitterte Feindschaft zum Lokalrivalen FC Kopenhagen eine Erklärung für die Spannungen. „Ich kann meine Freunde in Dortmund nur um Entschuldigung bitten für das, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber eigentlich ist so ein Verhalten nicht zu entschuldigen“, kommentierte Povlsen.

Nur mit dem Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken war es der Polizei nach eigenen Angaben weitgehend gelungen, ein Aufeinandertreffen von Heim- und Gästefans nach der Partie (3:0) am Dienstagabend zu verhindern. Schon am Vorabend war es in der Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe aus Fans des BVB und des Clubs Bröndby IF sowie Anhängern des FC Kopenhagen gekommen.

Vor dem Anpfiff flogen Leuchtspur-Geschosse aus dem Gästeblock auf die unteren Ränge der Sitzplatz-Tribünen und in Richtung der Dortmunder Profis bei deren Platzbegehung. Ein vor dem Gästeblock aufgerolltes Banner mit der Aufschrift „Traut Ihr Euch“ sorgte für zusätzliche Provokation.

Die Polizei Dortmund leitete laut Mitteilung vom Mittwoch bisher 44 Ermittlungsverfahren ein - 27 davon wegen des massiven Abbrennens von Pyrotechnik durch die Anhänger beider Fanlager im Stadion. Zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen.

Situation fantechnisch schon vor dem Anpfiff sehr angespannt. #BVBFCK @SPORT1 pic.twitter.com/J9tq1wik1c — Patrick Berger (@berger_pj) September 6, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die negativen Schlagzeilen kommen zur Unzeit. Nach einem Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees sind Stehplätze bei internationalen Spielen erstmals seit 1998 wieder erlaubt. Deutschland ist gemeinsam mit England und Frankreich Teil des Pilotprojekts, das zunächst für ein Jahr gilt. Das bescherte dem BVB einen Vereinsrekord von 70.700 Zuschauern bei einem Europapokal-Spiel.

(dpa/stja)