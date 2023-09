Bei 4:3-Sieg gegen Manchester Zoff auf dem Feld zwischen Goretzka und Upamecano

Dem Ärger zwischen Leon Goretzka und Dayot Upamecano beim 4:3-Sieg in der Champions League konnte Sportdirektor Christoph Freund am Ende sogar etwas Positives abgewinnen. „Das ist auch richtig, dass die Mannschaft lebt. Die Jungs wollen Spiele gewinnen, da kann es auch mal Emotionen geben“, sagte Freund in der Nacht zum Donnerstag nach dem Erfolg des FC Bayern München in Europas Fußball-Königsklasse gegen Manchester United.