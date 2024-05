Ablenken von eigenen Fehlern Bayerns Schiedsrichter-Frust ist nur eine willkommene Ausrede

Der Traum vom „deutschen Wembley 2.0“ ist ausgeträumt. Einen Tag nach dem sensationellen Weiterkommen des BVB in Paris hat der FC Bayern München sein K.o.-Spiel bei Real Madrid mit 1:2 verloren und das Endspiel der Champions League damit verpasst. Für Diskussionen sorgte vor allem eine Szene in der 13. (!) Minute der Nachspielzeit: Matthijs de Ligt hatte den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielt, soll aber nach einem langen Ball von Joshua Kimmich im Abseits gestanden haben – so jedenfalls entschied der Unparteiische.