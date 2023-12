Niederlage und Gruppenletzter Joselu und Ceballos lassen Unions Hoffnungen zerplatzen

Die Gäste, bei denen der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger und der 2014er-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf fehlten, übernahmen in der Folge die Spielkontrolle. Ausnahmespieler Jude Bellingham scheiterte aus spitzem Winkel an Rönnow (10.). Das Team von Trainer Carlo Ancelotti blieb gefährlich, Joselu köpfte an die Latte (16.).