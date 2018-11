Atletico - Dortmund: BVB verliert die Generalprobe

Madrid Mit Powerfußball hat Atletico Madrid Borussia Dortmund die erste Pflichtspielniederlage unter Trainer Favre beigebracht. Der BVB muss die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League vertagen und verliert ausgerechnet vor dem Gipfel gegen die Bayern.

Borussia Dortmund hat den Stresstest für den Liga-Gipfel gegen den FC Bayern München nicht bestanden und die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League verpasst. Mit dem 0:2 (0:1) bei Atletico Madrid ging die Erfolgsserie von zuvor 15 Pflichtspielen ohne Niederlage unter der Regie des neuen Trainers Lucien Favre am Dienstagabend zu Ende. „Sie haben kompakt verteidigt, da musst du schnell agieren. Das haben wir nicht gemacht. Es war zu wenig Bewegung drin. Wenn wir 70 Prozent Ballbesitz haben, musst du noch mehr bekommen, um Konter zu vermeiden. Aber so eine Niederlage kann passieren, es ist nur ein Spiel“, kommentierte Favre nach der Partie.

Dennoch bleibt der Bundesliga-Spitzenreiter BVB auch nach der ersten Pflichtspielniederlage unter Favre mit neun Punkten Tabellenführer der Gruppe A und kann bereits mit einem Remis im nächsten Spiel gegen den FC Brügge am 28. November den Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Königsklasse perfekt machen. Eine Rückkehr in die Atletico-Arena wäre nach Dortmunder Geschmack, dort findet am 1. Juni 2019 das Finale der Champions League statt.