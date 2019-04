Champions League : Ajax-Buben kontern Ronaldo-Tor

Amsterdam Wie weit kann es für die junge Mannschaft von Ajax Amsterdam in der Champions League gehen? Gegen Juventus Turin schafften die Niederländer im Viertelfinal-Hinspiel ein 1:1 und dürfen auf das Weiterkommen hoffen.

Ronaldo, der sich im Länderspiel am 25. März gegen Serbien (1:1) eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte, stand vor 50.390 Zuschauern wie erwartet in der Startformation der Turiner. Der deutsche Nationalspieler Emre Can fiel verletzungsbedingt aus, 2014er-Weltmeister Sami Khedira wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.