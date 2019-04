Ajax vor Champions-League-Hinspiel gegen Tottenham : "Bereit für den großen Coup"

Matthijs de Ligt im Champions-Leauge-Viertelfinale bei Juventus Turin. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Amsterdam Ajax Amsterdam strotzt vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur am Dienstag vor Selbstvertrauen. Das Team spricht vom Titelgewinn.

Das Selbstvertrauen ist riesig, der Traum vom Titel lebt: Die jungen Wilden von Ajax Amsterdam gehen nach zuletzt furiosen Auftritten gegen Europas Topteams mit breiter Brust ins Halbfinale der Champions League. Das Hinspiel am Dienstag bei Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/Sky und DAZN) soll nur eine weitere Zwischenstation auf dem Weg nach ganz oben sein.

"Ja, Ajax ist bereit für den großen Coup", sagte Klaas-Jan Huntelaar der Welt am Sonntag. Für den früheren Stürmer von Schalke 04 wäre der Finalerfolg am 1. Juni in Madrid durchaus eine logische Folge. "Wenn wir weiter unser Spiel so wie bisher durchziehen, wird sich dieser Traum ganz sicher erfüllen", sagte der 35-Jährige, der meist nur noch als Joker zum Einsatz kommt.

Ajax-Keeper Andre Onana ist davon überzeugt, dass die Erben von Johan Cruyff auch in London wieder mit großer Leichtigkeit auftreten können. "Wir haben einen Vorteil, wir haben etwas, das für uns arbeitet: Das ist der Fakt, das wir keinen Druck haben und nichts verlieren können", sagte der Kameruner Keeper.

In der Tat hat der niederländische Rekordmeister alle Erwartungen übertroffen und ist nach den Siegen in der Champions League über Real Madrid und Juventus Turin auch in der Liga als Tabellenführer und im Pokal als Finalist voll auf Kurs. Beim 4:2-Sieg gegen Vitesse Arnheim vor einigen Tagen erzielte das Team von Trainer Erik ten Hag wettbewerbsübergreifend seinen 160. Treffer in der laufenden Saison und knackte den 38 Jahre alten Rekord von Liga-Rivale AZ Alkmaar.

Hilfreich dabei ist die klare Ausrichtung auf dem Platz. "Für uns zählt nur eins: Wir wollen den Gegner dominieren, wir wollen immer gewinnen", sagte "Hunter" Huntelaar, für den der Chef-Coach einen maßgeblichen Anteil am Höhenflug hat: "Wenn es bis zur Halbzeit mal nicht so läuft, hat der Trainer immer Lösungen, damit wir es in der zweiten Halbzeit besser machen."

Coach ten Hag, der von 2013 bis 2015 für die Amateure von Bayern München verantwortlich war, kann am Dienstag fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui ist fraglich. Der 21-Jährige hatte sich im Viertelfinale gegen Juve eine Knöchelverletzung zugezogen.

Bei Gegner Tottenham lief es zuletzt nicht mehr so gut. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino verpatzte am Wochenende die Generalprobe für die Königsklasse und verlor in der Premier League das Londoner Derby gegen West Ham United mit 0:1 (0:0). Tottenham verpasste es, den dritten Tabellenplatz zu festigen.

Gegen Ajax geht die Mannschaft von Pochettino im neuen Stadion zudem sehr geschwächt ins Spiel. Mit Harry Kane (verletzt) und Heung-Min Son (gesperrt) fehlen die besten Torschützen der vergangenen Monate.

(eh/sid)