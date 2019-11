Visa-Probleme : Rund 50 RB-Leipzig-Fans vor Einreise nach Russland abgewiesen

St. Petersburg Für einige RB-Leipzig-Fans endete die Reise zum Champions-League-Spiel nach St. Petersburg vorzeitig. Offenbar reichten schon kleine Formfehler, damit ihnen die Einreise nach Russland verweigert wurde.

Das Champions-League-Gruppenspiel von RB Leipzig am Dienstagabend bei Zenit St. Petersburg werden viele Anhänger des sächsischen Fußball-Bundesligisten nicht im Stadion erleben. Entweder wurden die Fans bereits an Flughäfen in Deutschland oder spätestens in der russischen Millionen-Metropole abgewiesen.