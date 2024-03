33 Spiele, 33 Tore „Eine perfekte Nacht“ für Bayerns Stürmer Harry Kane

Von einer „top, top Performance“, schwärmte der Mittelstürmer, der am Dienstagabend in der Allianz Arena seine Königsklassen-Tore fünf und sechs im Bayern-Trikot erzielte. In 33 Saisonspielen kommt er nun auf 33 Tore - eine famose Quote. „Dafür haben wir ihn geholt“, sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen über den Königstransfer. Für den von Tottenham Hotspur verpflichteten Stürmer hatten die Münchner im vergangenen Sommer erstmals eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro bezahlt.