Kritik an Polizei und Uefa : Mehr als 200 Verletzte bei Final-Chaos – Liverpool fordert Untersuchung

Kritik an Polizei und Uefa

Der überfüllte EInganngsbereich am Stade France. Foto: AP/Christophe Ena

Paris Nach den massiven Problemen beim Stadion-Einlass mit Tränengas-Einsatz der Polizei und dem verzögerten Anpfiff des Champions-League-Finales übt nicht nur der FC Liverpool scharfe Kritik. Die Pariser Polizei veröffentlicht eine erste Stellungnahme.

68 Festnahmen und 238 Verletzte hat die Polizei in Paris rund um das Finale der Fußball-Champions-League in einer ausdrücklich „vorläufigen“ Bilanz registriert. Um 1.20 Uhr in der Nacht teilte die Polizei mit, es seien vor, während und nach dem 1:0-Sieg von Real Madrid gegen den FC Liverpool 68 Personen festgenommen worden. Bei den Verletzungen habe es sich um „leichte“ Blessuren gehandelt, die Versorgung habe vor Ort stattgefunden. Wie viele der Fälle mit den massiven Problemen beim Stadioneinlass mit Tränengas-Einsatz der Polizei zu tun hatten, wurde zunächst nicht bekannt.