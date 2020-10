Neutrale Plätze, Nachnominierungen und Co. : Welche Folgen Corona-Infektionen im Europapokal haben können

Klappt das nicht, verliert der verantwortliche Verein die Partie am Grünen Tisch. So wird ein Spiel mit 0:3 gegen das Heimteam gewertet, wenn es nicht rechtzeitig auf neue Einschränkungen seiner Regierung hinweist, die eine Austragung verhindern könnten. Darf der Gastverein nicht einreisen, müssen die Gastgeber einen neuen Spielort vorschlagen. Ein kurzfristiger Heimrechttausch ist dabei ebenso möglich wie eine Verlegung an einen neutralen Ort.