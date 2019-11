Vor Champions-League-Spiel in Moskau : Bundespolizei stoppt 17 Bayer-Hooligans

Köln Für 17 Anhänger von Bayer Leverkusen war die Reise zur Champions-League-Partie bei Lokomotive Moskau schon am Flughafen Köln/Bonn zu Ende. Die Bundespolizei ließ sie nicht ausreisen.

Die Bundespolizei hat 17 Anhängern von Bundesligist Bayer Leverkusen am Flughafen Köln/Bonn die Ausreise zum Champions-League-Gruppenspiel bei Lokomotive Moskau am Dienstag (18.55 Uhr/Dazn) verweigert. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Fußball-Fans waren „augenscheinlich Bayer 04 Leverkusen zuzuordnen“ hieß es in der Mitteilung.