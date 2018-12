Imke Wübbenhorst als Pionierin: Oberligist Cloppenburg macht Frau zur Cheftrainerin

Cloppenburg Das gab es noch nie auf diesem Niveau in Fußball-Deutschland: Imke Wübbenhorst wird als erste Frau Trainerin bei einem Männer-Fünftligisten. Sie soll Cloppenburg vor dem Abstieg aus der Oberliga bewahren.

In Frankreich trainierte eine Frau schon einmal drei Jahre lang einen Zweitliga-Klub der Männer. In Deutschland ist das zumindest auf höherem Niveau neu: Der frühere Regionalligist BV Cloppenburg hat die 30 Jahre alte Imke Wübbenhorst zur Trainerin seines Männerteams ernannt. „Ich habe total Bock darauf. Und ich hoffe, dass ich nicht nur auf das Thema Mann/Frau reduziert werde, sondern, dass wir Leistung bringen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.