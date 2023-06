Zwei Wochen nach Personalquerelen Bayern-Situation für Hoeneß „befriedet“

Hoeneß unterstrich seine Einschätzung mit einer Beschreibung der Zusammenarbeit in der nach dem Titelgewinn kurzfristig eingesetzten Transfer-Taskforce der Münchner. „Wir setzen uns einmal die Woche zusammen mit dem großen Kreis, der alle Dinge bespricht. Bis jetzt läuft das sehr gut, es wird nicht so viel in der Zeitung geschrieben. Die Dinge, die wir machen, werden nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern im kleinen Kreis, und das tut der Sache gut“, schilderte der frühere Weltmeister die neuen Abläufe bei den Bayern.