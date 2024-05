Zwei Spiele vor dem Ende Union Berlin schmeißt noch einmal den Trainer raus

Nun hat der Verein auf die Talfahrt reagiert und trennt sich von Trainer Nenad Bjelica. In den letzten zwei Saisonspielen und möglicherweise in der weiterhin drohenden Relegation soll nun Interimstrainer Marco Grote den dreimaligen Europacup-Teilnehmer vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren. Gemeinsam mit Co-Trainerin Marie-Louise Eta und Sebastian Bönig als Co-Trainer wird der 51-Jährige die Mannschaft zunächst auf das anstehende Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag vorbereiten.