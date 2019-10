Gebührenbescheide : Zwei Länder erhöhen im Streit um Polizeikosten den Druck auf die DFL

Mainz Die Deutsche Fußball Liga (DFL) muss sich auf eine weitere Polizeikosten-Rechnung in Millionenhöhe aus Bremen einstellen. Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz erhöhen die Hanseaten den Druck.

Rechnung schicken, Einigung erwirken: Mit einer zweigleisigen Strategie haben Bremen und Rheinland-Pfalz den Druck auf die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Streit um die Übernahme von Polizeikosten erhöht. Die DFL muss sich auf weitere Gebührenbescheide in Millionenhöhe aus Bremen einstellen, zudem wollen beide Bundesländer bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember weitere Regierungen auf ihre Seite ziehen.

"Wie im wirklichen Leben muss auch hier die Treppe von oben gekehrt werden", sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz nach einem Treffen am Dienstag in Mainz mit Bremens Innensenator Ulrich Mäurer in Richtung des Profifußballs: "Es geht um die Frage der Gerechtigkeit und der vernünftigen Erwägung des Gemeinwohls."