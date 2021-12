„Da kullern die Tränen“ : So feiern die Sportstars Weihnachten

Köln Wie verbringen die Größen des Sports die Feiertage am Ende des Jahres? Was macht Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev? Wie ergeht es Bayern-Coach Julian Nagelsmann? Worauf freuen sich die Skispringer? Diese und weitere Antworten rund um Weihnachten bei den Stars.

Der Fußball spielt an den besinnlichen Tagen daheim ausnahmsweise keine Rolle. "Weihnachten analysiere ich keine Spiele mehr", sagte Nagelsmann: "Es geht um die anderen Dinge im Leben." Früher sei er an Weihnachten sehr viel mit seinem Bruder unterwegs gewesen, aber: "Jetzt hat meine Mama den Riegel vorgeschoben, damit es etwas besinnlicher abläuft."

Während also Julian Nagelsmann Weihnachtslieder singt und Bundestrainer Hansi Flick auf der heimischen Couch vielleicht vom WM-Titel 2022 träumt, sitzt Alexander Zverev im Flieger nach Australien. Die Tage davor verbringt Deutschlands Sportler des Jahres auf dem Tennisplatz und im Kraftraum. "Ich trainiere acht Stunden am Tag", sagte Zverev: "Das ist leider im Sportlerleben die Realität." Bei den Australian Open in Melbourne (17. bis 30. Januar) geht seine Jagd auf den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel in die nächste Runde.