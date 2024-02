Am 22. Spieltag Zweite Bundesliga mit mehr Zuschauern als die Erste

Einerseits waren die konkreten Spielansetzungen günstig. In der 1. Liga spielten die Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt jeweils auswärts. Borussia Dortmund in Wolfsburg und der FC Bayern beim VfL Bochum. Statt über 80.000 (BVB) und 75.000 (FCB) waren in Wolfsburg und Bochum jeweils unter 30.000 Zuschauer dabei. Die Heimspiele von Heidenheim (15.000) und Darmstadt (17.810) waren zwar ausverkauft, doch sind deren Stadien eben auch die beiden kleinsten in der Bundesliga. Insgesamt wurde in den größten fünf Stadien der Liga an diesem Wochenende kein Heimspiel ausgetragen.