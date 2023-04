Zurück an der Spitze Gnabry und Coman erlösen schwache Bayern

Neben den seltsam schwachen Stars rücken immer mehr die Bosse in den Brennpunkt. Von den treuesten Fans in der Südkurve gab es erneut massive Kritik, diesmal am „Ahead“-Programm des wankenden Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Der Anhang wünscht sich seinen Klub im Kontrast zu Kahn als „Familie“, regiert „mit Hirn und Herz“ und „regional verwurzelt“, wie es auf Bannern unter anderem hieß.