Zum Abschied einer Bundesliga-Legende „Christian Streich, du bist der beste Mann“

Seinen Stellenwert im deutschen Fußball hat sich Streich in den vergangenen knapp 30 Jahren erarbeitet. 1995 begann der in Weil am Rhein geborene Badener als Trainer in der Fußballschule des SC Freiburg, für den er unter anderem mit Joachim Löw in der Saison 1987/88 in der 2. Liga gespielt hatte. Als Coach der U19 gewann Streich 2008 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft, außerdem kamen drei Siege im DFB-Junioren-Vereinspokal über die Jahre in der Fußballschule hinzu.