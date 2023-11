Duell bei Borussia Dortmund Bayern gehen mit Wut, Risiko und Personalnot ins Topspiel

Dem BVB wäre es am liebsten, die Bayern am Boden zu halten. Doch die Borussia hat in der Liga seit fünf Jahren gegen den großen Rivalen nicht mehr gewonnen, von elf Partien gar zehn teils klar verloren. Doch sie haben das Warten leid. „Es ist mal wieder Zeit“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir wollen jede Gelegenheit nutzen, sie in den direkten Duellen zu schlagen. Besonders zu Hause.“ Vom Bayern-Blackout in Saarbrücken will sich der BVB nicht blenden lassen. „Gegen uns sind ihre Sinne immer geschärfter. Jetzt kommt noch eine Portion Wut hinzu“, warnte BVB-Coach Edin Terzic. Die Bayern seien „immer in der Lage zu zünden. Sie werden niemanden schonen.“