Noten für Khedira, Mustafi & Co. : So gut sind die Winter-Transfers der Bundesligisten wirklich

Meinung Düsseldorf Die Bundesligisten waren in diesem Winter sparsam, was Neuverpflichtungen angeht. Doch einige spektakuläre Wechsel gingen trotzdem über die Bühne. Das Transfer-Zeugnis der Bundesliga.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sorgten für spürbare Zurückhaltung auf dem Transfermarkt. Es gab viele Leihgeschäfte, insgesamt investierten die Bundesligaklubs nur knapp 50 Millionen Euro in neue Spieler. Im Winter der Vorsaison gaben sie mit fast 200 Millionen Euro noch viermal so viel aus. Schlägt sich das auch in der Qualität nieder? Oder sind die Neuen ihr Gehalt wert? Wir bewerten die Top-Transfers der Bundesligsten in Schulnoten von 1 bis 6.