Transfers und Gerüchte : Union Berlin leiht Malli aus Wolfsburg aus

Podolski heizt Gerüchte über Malaysia-Wechsel an



Lukas Podolski hat mit einem Besuch bei einem malaysischen Fußball-Spitzenclub die Spekulationen um einen Wechsel nach Südostasien genährt. Der FC Johor Darul Ta'zim zeigte in den sozialen Netzwerken am Mittwoch stolz Fotos vom ehemaligen Weltmeister, dessen Vertrag bei Vissel Kobe in Japan Ende Januar ausläuft. Der 34-Jährige besichtigte offenbar Stadion und Trainingsplätze des Vereins und traf zudem den Kronprinzen der Region Johor, der auch Clubchef ist. „Prinz trifft Prinz“, schrieb Podolski dazu auf Twitter.





Zu einer Fortsetzung seiner Karriere hatte der frühere Nationalspieler zuletzt gesagt: „Ich bin da ganz entspannt. Entweder es kommt etwas Gutes oder es kommt nix.“ Er denke in viele Richtungen und habe auch bereits Vereinen abgesagt, deren Angebote nicht in seine Planung passten. „Stadt, Fans, Stadion, Projekt, Schule für die Kinder - das muss alles passen“, sagte Podolski.





Offen blieb zuletzt, ob er auch in Verhandlungen mit dem 1. FC Köln treten wird, für den er in der Jugend und als Profi 14 Jahre spielte. Zu einem Wechsel nach Malaysia hatte sich Podolski am vergangenen Wochenende nur ausweichend geäußert. (dpa)