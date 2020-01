Transfers und Gerüchte : Uth vor Wechsel von Schalke zum 1. FC Köln

S04-Angreifer Mark Uth vor Wechsel zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln lotst offenbar den einmaligen Nationalspieler Mark Uth bis zum Sommer zurück in seine Heimatstadt. Wie die "Bild" und der "Express" berichten, absolvierte der 28 Jahre alte Stürmer vom Ligarivalen Schalke 04 am Freitag den Medizincheck in der Domstadt. Im Raum steht eine Leihe bis zum Saisonende. Zusätzlich soll der abstiegsbedrohte FC vor der Verpflichtung des Frankfurter Defensivspielers Simon Falette (27) stehen.



Uth durchlief mehrere Jugendmannschaften des 1. FC Köln. In der Saison 2011/12 gehörte er zum Profikader, blieb aber ohne Einsatz. Über die Zwischenstationen SC Heerenveen, Heracles Almelo und die TSG Hoffenheim wechselte Uth nach Schalke, wo er im Oktober 2018 zum Nationalspieler avancierte.



Zuletzt wurde Uth allerdings wiederholt von Adduktorenproblemen geplagt. In der laufenden Saison absolvierte er für die Königsblauen lediglich neun Pflichtspiele (kein Tor). In Jhon Cordoba, Simon Terodde und Anthony Modeste verfügt der 1. FC Köln bereits über drei erfahrene Stürmer.