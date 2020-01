Transfers und Gerüchte : Podolski offenbar mit Antalyaspor einig

Vissel Kobe verlängert Vertrag mit Lukas Podolski nicht

Fußballprofi Lukas Podolski verlässt den japanischen Erstligisten Vissel Kobe. „Wir werden den Vertrag nicht verlängern“, teilte der Verein am Samstag mit. Am Freitag hatte die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, dass der Weltmeister von 2014 mit dem Süper-Lig-Club Antalyaspor verhandele. Podolskis Vertrag mit Pokalsieger Kobe läuft am 31. Januar ab. Trainer Thorsten Fink hatte zuletzt noch betont, dass er sich vorstellen könne, dass Podolski bleibt.



Auf der Website des Vereins bedankte sich der Rheinländer für die rund drei Jahre, die er mit seiner Familie in Japan verbringen durfte. „Ich werde die Unterstützung der Fans mein Leben lang nicht vergessen“, teilte der 34-Jährige mit. Es tue ihm sehr leid, dass er sich nicht persönlich verabschieden könne.

Zu einer Fortsetzung seiner Karriere hatte der frühere Nationalspieler vor kurzem gesagt: „Ich bin da ganz entspannt. Entweder es kommt etwas Gutes oder es kommt nix.“ Er denke in viele Richtungen und habe auch bereits Vereinen abgesagt, deren Angebote nicht in seine Planung passten. „Stadt, Fans, Stadion, Projekt, Schule für die Kinder - das muss alles passen“, erklärte Podolski. Ein Gespräch mit dem 1. FC Köln, für den er in der Jugend und als Profi 14 Jahre spielte, habe noch nicht stattgefunden. „Es wird das Treffen geben, und dann wird man weitersehen“, sagte Podolski vor ein paar Tagen noch. Am Mittwoch hatte Podolski Fotos von einem Besuch beim Club FC Johor Darul Ta'zim in Malaysia in den sozialen Netzwerken gepostet. (Quelle: dpa)