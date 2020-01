Transfers und Gerüchte : Hertha holt Tousart - und verleiht ihn wieder

Franzose Tousart am Sonntag in Berlin

Der Transfer von Lucas Tousart vom französischen Erstligisten Olympique Lyon zu Hertha BSC nimmt offenbar Gestalt an. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, sollte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler noch am Sonntag nach Berlin kommen, um einen Vertrag beim Bundesligisten zu unterschreiben.



Tousart gilt als Wunschspieler der Herthaner und soll für die Rekordsumme des Klubs von 25 Millionen Euro verpflichtet werden. Allerdings wird der Franzose im Anschluss wieder an Lyon ausgeliehen und kommt erst im Sommer endgültig an die Spree.



"Ich halte es da wie unser Manager Michael Preetz, so lange noch nichts unterschrieben ist, äußere ich mich nicht zu möglichen Neuverpflichtungen", sagte Herthas Trainer Jürgen Klinsmann am Sonntag.



Hertha soll angeblich auch an einer Verpflichtung von Angreifer Matheus Cunha (20) von Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig interessiert sein. Bislang haben die ambitionierten Hautstädter in der Winterpause Defensivspezialist Santiago Ascacibar vom Zweitligisten VfB Stuttgart unter Vertrag genommen. (Quelle: SID und "L'Équipe")