Transfers und Gerüchte : Hannover 96 löst Vertrag mit Ex-Nationalspieler Aogo auf

Mainz verleiht Maxim an Gaziantep



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Mittelfeldspieler Alexandru Maxim bis zum Saisonende an den türkischen Erstligisten Gaziantep FK verliehen. Der 29 Jahre alte rumänische Nationalspieler will in der Millionenstadt in Südostanatolien Spielpraxis sammeln. In dieser Spielzeit wurde Maxim bei den Rheinhessen lediglich sechsmal eingewechselt und kam nur auf 139 Minuten Einsatzzeit. (Quelle: sid)