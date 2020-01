Transfers und Gerüchte : FC Chelsea soll um Bayerns Alaba buhlen

Tomasson neuer Trainer bei Malmö FF

Der frühere Bundesliga-Profi und langjährige dänische Nationalspieler Jon Dahl Tomasson wird neuer Cheftrainer bei Malmö FF. Die Schweden, im Februar in der Zwischenrunde der Europa League Gegner des Bundesliga-Neunten VfL Wolfsburg, stellten den 43-Jährigen am Sonntag offiziell vor. Tomasson tritt am 10. Januar die Nachfolge von Uwe Rösler an, die Skandinavier hatten sich von dem ehemaligen DDR-Auswahlspieler zum Ende des vergangenen Jahres getrennt. "Ich habe mit dem Verein gute Gespräche über die Bedingungen und Erwartungen geführt. Wir haben die gleichen Vorstellungen darüber, was wir erreichen wollen", sagte Tomasson.



Der Ex-Stürmer bestritt in den Jahren 2005 und 2006 insgesamt 30 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart, schon 2003 hatte er im Trikot des AC Mailand die Champions League gewonnen. Die beiden Partien zwischen Wolfsburg und Malmö werden am 20. Februar (21.00 Uhr) in der Volkswagen-Arena sowie am 27. Februar (18.55 Uhr) in der schwedischen Hafenstadt angepfiffen. (Quelle: sid)