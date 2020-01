Transfers und Gerüchte : Emre Can bevorzugt wohl den BVB

Can bevorzugt wohl den BVB



Seit Wochen wird über einen Abschied des deutschen Nationalspielers Emre Can bei Juventus Turin spekuliert - nun ist angeblich auch Borussia Dortmund im Rennen. Im Vergleich zwischen Dortmund und dem Premier-League-Club FC Everton bevorzuge Can den BVB, berichtete die italienische Zeitung „Gazzetta dello Sport“ am Donnerstag. Juve wolle die Aktion möglichst schnell zu einem Ende bringen. Der BVB und Juventus äußerten sich zu den Gerüchten bisher nicht.





Can spielt seit 2018 beim italienischen Rekordmeister und hat dort noch einen Vertrag bis 2022. Allerdings läuft es für den Deutschen nicht rund. Für die Champions League wurde der Mittelfeldspieler nicht nominiert. Und in der Serie A kam der 26-Jährige diese Saison bisher nur acht Mal zum Einsatz. Juve-Trainer Maurizio Sarri hatte laut italienischen Medien zuletzt gesagt, er wisse nichts von einem anstehenden Wechsel. (dpa)