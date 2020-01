Transfers und Gerüchte : Torwart Alexander Nübel wechselt zum FC Bayern

Wechsel von Ragnar Ache zur Eintracht perfekt

Der Transfer von Stürmer Ragnar Ache von Sparta Rotterdam zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 21 Jahre alte Fußballprofi kehrt zur Saison 2020/21 in seine Heimatstadt zurück, wie der hessische Bundesligist am Freitag bestätigte. Die Rückrunde absolviert der deutsche U21-Nationalspieler allerdings noch in Rotterdam. Ache erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.



Ache begann mit dem Fußball bei der SpVgg 03 Neu-Isenburg und zog im Alter von zehn Jahren mit seiner Mutter und Schwester nach Rotterdam. Im November gab er in Freiburg gegen Belgien sein Debüt in der deutschen U21-Auswahl. In den Niederlanden erzielte der 1,87-Meter-Mann in 17 Spielen fünf Tore und bereitete drei vor. (dpa)