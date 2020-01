Transfers und Gerüchte : Mainz leiht Bruma aus Wolfsburg aus

Hertha BSC laut Medien vor Verpflichtung von Piatek



Hertha BSC soll kurz vor der nächsten Verpflichtung eines Neuzugangs stehen. Wie der Sender Sky Sport und die „Bild“-Zeitung berichten, sollen die Verhandlungen des Berliner Fußball-Bundesligisten mit Krzysztof Piatek vom italienischen Club AC Mailand weit fortgeschritten sein. Milan fordert laut Sky 27 Millionen Euro Ablösesumme für den polnische Nationalspieler, die „Bild“ berichtet von einer Ablösesumme von 22 Millionen Euro.



Piatek spielt erst seit Januar 2019 für den Club aus der Lombardei, er war vom FC Genua nach nur einem halben Jahr dorthin gewechselt. In der aktuellen Saison bestritt er 18 Einsätze, seit drei Partien in der Serie steht der viermalige Torschütze aber schon nicht mehr im Kader. Der Vertrag des 24 Jahre alten Mittelstürmers ist eigentlich bis zum 30. Juni 2023 gültig.



Erst am Montag hatte Hertha den Franzosen Lucas Tousart unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselte vom Champions-League-Achtelfinalisten Olympique Lyon zum Hauptstadt-Club, wurde aber umgehend bis zum Ende dieser Saison wieder an seinen Verein aus der französischen Ligue 1 ausgeliehen.