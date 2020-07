Per Los ins Stadion? : Wie die Bundesliga mit Dauerkarten umgeht

Per Los ins Stadion?

Düsseldorf Noch ist es nur eine Hoffnung, dass im Herbst wieder Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga dürfen. Eine Vollauslastung scheint aber utopisch. Die schwierigsten Fragen: Wer darf ins Stadion. Wie sieht die Lösung für die Dauerkarten aus?

Es bleibt fast nichts so, wie es Dauerkartenbesitzer der Fußball-Bundesliga seit Jahren oder gar Jahrzehnten kennen. Der Einlass ins Stadion ist alles andere als garantiert, der gewohnte Sitz- oder Stehplatz wird vielleicht ohnehin nicht vergeben. Das emotionale Fachsimpeln mit dem immer gleichen Nachbarn fällt wahrscheinlich aus. Die Ticket-Vergabe für die angestrebte Teil-Rückkehr der Fans in der neuen Saison erweist sich in der Corona-Krise als komplexes Problem. Besitzer von Dauerkarten haben Vorrechte. Es gibt jedoch Befürchtungen, dass es keine gerechte Lösung geben wird. Die Clubs verfahren unterschiedlich, nach und nach geben sie Informationen zu ihren Konzepten bekannt.