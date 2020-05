Wertvollste Fußball-Marken : Drei deutsche Klubs in Top 15

Drei deutsche Klubs in Top 15

Berlin Drei deutsche Klubs haben es ins Ranking der 15 wertvollsten Fußballmarken geschafft. Angeführt wird die Liste vom spanischen Rekordmeister Real Madrid. Dominiert wird die Wertung von der englischen Premier League.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind in dem am Donnerstag vorgestellten Bericht allerdings noch nicht berücksichtigt. „Die unmittelbaren Effekte können noch nicht quantifiziert werden“, erklärte Andrea Sartori, Global Head of Sport von KPMG.