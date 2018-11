Kommentar zur Werbe-Panne bei Sky : Werbung darf den Unterhaltungswert nicht mindern

Ein Moderatorenpult von Sky. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Düsseldorf Mitten im Topspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern hat der Bezahlsender Sky einen Werbespot gezeigt. Der Sender spricht von einem Versehen. Dennoch legt es das Problem offen, das viele Kunden mit dem Sender haben. Ein Kommentar.

Weiterleiten Drucken Von Lukas Thiele

Der Bezahlsender Sky war am Samstagabend schnell um Beschwichtigung bemüht. Denn nachdem mitten im Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (3:2) ein Werbespot eingeblendet worden war, gingen Fans in den sozialen Netzwerken auf die Barrikaden. Der Sender sprach im Anschluss von einem technischen Fehler und versicherte, dass das nicht hätte passieren sollen.

Foto: AP/Martin Meissner Infos „Dank eurer Werbung hab ich jetzt Stress mit meiner Freundin“

Fehler passieren, klar. Tatsächlich wurden während der Werbung auch die Ergebnisse des neunten Bundesliga-Spieltags eingeblendet. Timing und Inhalt der Werbung ließen die Geschichte allerdings dennoch geplant aussehen. Denn der Spot lief während einer Auswechslung, also einer kurzen Spielunterbrechung. Und die Werbeträger waren Spieler des FC Bayern.

Nun mag es sich wirklich um einen Fehler gehandelt haben, und wahrscheinlich wird so etwas in der Form in der nahen Zukunft nicht mehr vorkommen. Dennoch legte es das Problem offen, das viele Sky-Abonnenten mit dem Bezahlsender haben: übermäßige und penetrante Werbung, vor allem für die eigenen Produkte.

Gegen Werbung an sich ist ja nichts einzuwenden. Trotz bereits saftiger Paketpreise muss auch Sky Geld verdienen. Sport- und Filmrechte sind teuer und werden immer teurer. Das Problem beginnt da, wo die Werbung den Unterhaltungswert erheblich mindert. Bei Sky ist das vor allem die immer unpassende, meist durch holzige Überleitung der Kommentatoren eingeleitete Cross-Promotion. Das klingt dann beispielsweise ungefähr so: „Der BVB spielt super heute. Wissen Sie was auch super ist? Unsere neue Serie! Also ich gucke die ja!“

Liebe Fußball-Fans,

während der Übertragung #BVBFCB wurde aufgrund eines technischen Versehens das Spiel kurz durch einen Werbespot unterbrochen. Dies war unbeabsichtigt, und wir möchten wir uns in aller Form dafür bei Euch entschuldigen.

Euer Sky Service Team — Sky Service (@Sky_Service) 10. November 2018

Der Kunde reagiert in der Regel mit Augenrollen. In den sozialen Medien gibt es deshalb mehr Beschwerden über Sky als Lob. Zwar ist in den TV-Markt durch den Einstieg von Eurosport und DAZN in den vergangenen Jahren etwas Bewegung gekommen. Wer aber alle Spiele seines Lieblingsvereins live sehen will, kommt an Sky nicht vorbei.

Dementsprechend nehmen die Kunden die Cross-Promos zähneknirschend hin. Und: Bleibt die Situation auf dem TV-Markt bestehen, würde sich das auch bei Werbespots in Spielunterbrechungen nicht ändern. Erstrebenswert ist das nicht.

(lt)