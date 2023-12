Wer folgt auf Baumgart? Kölns komplizierte Suche und das Sieben im Sand

Wer will sich das antun? Ein „Retter“ wie Friedhelm Funkel, der den FC 2021 in der Relegation vor dem Abstieg bewahrte? Eher unwahrscheinlich, schrieben verschiedene Kölner Zeitungen. Also doch ein Malocher wie Thomas Reis, der bei Schalke 04 und beim VfL Bochum gearbeitet und ein gutes Verhältnis zu Baumgart hat? Was ist mit dem Ex-Mainzer Bo Svensson oder dem früheren Augsburger Enrico Maaßen?