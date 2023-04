„Weiter-so undenkbar“ Countdown für Kahn und Co. läuft

Kahn schützt den Coach, doch nach dem niederschmetternden 1:3 in Mainz am vergangenen Samstag hatte er betont: „Verantwortung tragen wir alle“ - nicht er allein. Dennoch steht im Angesicht der drohenden „Katastrophe“ (Kahn) einer titellosen Saison in erster Linie der Klubchef im Feuer.