Spannend oben wie unten Geht doch, Fußball-Bundesliga!

Ewig war die Tabellenspitze zu einem so späten Zeitpunkt der Saison nicht so spannend. Wo sonst die Bayern Ende Februar zuletzt höchstens noch überlegten, wie viele Kameras sie in diesem Jahr bei der Meisterfeier auf Weißbiergläsern befestigen wollen, finden sie sich diesmal in einem Dreikampf wieder. Verrückt, oder?