Vor Bundesliga-Start : Übertragung der Dazn-Spiele in Sky-Bars weiterhin offen

Berlin In zwei Tagen beginnt die neue Saison der Bundesliga. Bisher ist noch nicht geklärt, ob die Freitagsspiele auch in Bars mit Sky-Lizenz gezeigt werden dürfen. Rechteinhaber Dazn verhandelt noch.

Zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel der Bundesliga ist die Einspeisung der Dazn-Übertragungen in den Sky-Kneipen ungeklärt. „Wir sind in Gesprächen mit unseren Partnern“, sagte ein Dazn-Sprecher am Mittwoch. Der kostenpflichtige Streamingdienst hat die TV-Rechte der Bundesliga vom Sender Eurosport übernommen und zeigt am Freitag den Saisonauftakt zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin. Das Eröffnungsspiel der 1. Liga ist auch kostenfrei im ZDF zu sehen.