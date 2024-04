Vor Arsenal Coman als nächster Bayern-Angreifer verletzt

Der FC Bayern München muss im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Arsenal auf den verletzten Kingsley Coman verzichten. Der Offensivspieler musste am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln mit einer offenbar schwereren Verletzung am rechten Bein ausgewechselt werden.